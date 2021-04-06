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BORÇSUZ BELEDiYE

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, göreve başlamasının ardından geçen iki yıllık süreci değerlendirirken, ‘’Hiç borç yapmadık, 3 Milyon borç ödedik, 2 milyona yakın nakit biriktirdik’’ dedi.

06 Nisan 2021 Salı 00:25
BORÇSUZ BELEDiYE

Görev süresi içerisinde modern bir mezarlık yaptıklarını kaydeden Başkan Yalçın, tarla satın aldıklarını, kuyu vurup, saniyede 27 litre su çıkartıp, tüm suları Yüceburunun önündeki depoda birleştirdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’5 kişiyi belediyede işe başlattık. İlçemizin mimarisine katkı sağladık, çeşmeler yaptık, hayır sahiplerine yardımcı olduk. Fakire, düşküne, ihtiyaç sahibine her alanda destek olduk. İnsana dokunan projeler yaptık, birlikte yardım kampanyaları yürüttük’’ diye konuştu. Yalçın, Ata Tohumlarını araştırıp, ortaya çıkardıklarını, kurduğumuz sera ile ahırlardan, tandır başlarından buldukları tohumları çoğaltmaya başladıklarını, yerli ata tohumu ekiminde ilçeler arasında neredeyse Türkiye birincisi olduklarının altını çizdi. Başkan Yalçın, ‘’Yenifakılı’mıza yakışacak bir mesire alanı yapımını başlattık, inşallah bu yıl içerisinde bitireceğiz. Belediyeye kurumsal bir kimlik kazandırdık. Tahsilatımızı, muhasebatımızı kontrol altına aldık, suç işleyenleri mahkemelere sevk ettik. Daha şeffaf bir yönetim oluşturduk. Ayrımcılığa son verdik, farkındalık oluşturduk. Hepsinden önemlisi Yenifakılı’mızı utandıracak kötü işler yapmadık. Hep sahada olduk, işlerimizi uzaktan takip etmedik. Özetle her alanda bir iyileştirme içinde olduk’’ ifadelerini kullandı. 

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BORÇSUZ BELEDiYE
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