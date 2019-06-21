Borçlarımız ertelensin

Yozgat Valisi Kadir Çakır ile birlikte hasara uğrayan köyleri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yaklaşık 5 yıldır kuraklık nedeniyle çiftçilerin sıkıntı yaşadığını, bu sene ise sel nedeniyle arpa ve buğday hasadının mümkün olmadığını anlattı. Bu durumda çiftçinin 2 ay sonra tekrar ekim yapamayacağını vurgulayan Açıkgöz, çiftçilerin borç ertelemesine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise borç ertelemenin Bakanlar Kurulu kararıyla mümkün olduğunu hatırlatarak “Biz gereken yerlere bu durumu ileteceğiz. İnşallah yaralarınız sarılacaktır” dedi.