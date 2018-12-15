Borçlar yapılandırılacak

Milletvekili Yusuf Başer, tarımsal kredi kullanan ve geçici olarak gelir gider dengesi olumsuz etkilenen üreticilerin, tarımsal faaliyetlerinin devamını temin etmek maksadıyla işletme ve yatırım kredilerinin vade tarihinden itibaren 12 aya kadar vade yapılabileceğini ifade etti. Milletvekili Başer, kredi kullanan üreticilerin yeniden vadelendirilen tutar dışında kalan kredi bakiyesinin eski faiz oranı ve vade yapısıyla aynen devam edeceğini aktararak, “Yeniden vadelendirme dönemi için yıllık yüzde 11 oranında faiz uygulanacaktır. Böylelikle üreticiler piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla tarımsal faaliyetlerine devam etme imkanına kavuşacaktır” şeklinde konuştu.