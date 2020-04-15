BORÇLAR SIFIRLANIYOR

Başkan Yalçın, ‘’Kısıtlı belediye imkanlarını verimli kullanacağız dedik, ayrıştırmayacağız, ötelemeyeceğiz, sevgiyle yöneteceğiz dedik. Söylediklerimizi unutmadık ve onlara bağlı kaldık. Belediyemize gelen hiçbir kimseyi rencide etmedik, ötelemedik, kaba davranmadık. Çok az personel olmasına rağmen temizlikte her hangi bir eksiklik hissettirmedik’’ dedi. Başkan Yalçın, halktan kaçmadıklarını, aralarında kalarak sorunlarını dinlediklerini, sağcısının-solcusunun rahatça belediyeyi ziyaret edip, derdini söyleyebildiğini kaydetti. Başkan Yalçın, bir yıl önce göreve geldiklerinde 18 milyon 555 bin lira borcunun bulunduğunu hatırlattı. Başkan Yalçın, ‘’Bir yıl içerisinde bir milyon 178 bin lirasını ödedik, 17 milyon 377 bin liraya indirdik. Borçlarımızı öderken, borçlanmamaya da gayret ettik. Emekli olan bir çalışanımızın toplu ikramiyesi 204 bin 500 lirayı kendi öz kaynaklarımızdan ödedik. Bir yılı sıfır borçlanma ile geride bıraktık’’ ifadelerini kullandı.