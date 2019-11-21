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Borçlar eski yöneticilere kaldı

SULAMA birliklerinin Devlet Su İşleri(DSİ)ne devri neticesinde birliklerin borçları eski yönetim kurullarına çıkarılırken birlik yönetimleri DSİ’ye bırakıldı.

Borçlar eski yöneticilere kaldı

SULAMA birliklerinin Devlet Su İşleri(DSİ)ne devri neticesinde birliklerin borçları eski yönetim kurullarına çıkarılırken birlik yönetimleri DSİ’ye bırakıldı.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Borçlar eski yöneticilere kaldı

Türkiye genelindeki tüm sulama birliklerinin DSİ’ye devri gerçekleşmişti.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sulama birliklerinin geçmiş sigorta borçlarından dolayı eski yönetim kurulu üyesi çiftçilere yüksek meblağlı borçlar çıkarıldığını iddia etti.
Önceki birlik yöneticilerinin üye çiftçilerden aidat tahsili yapamadıkları için personellerin sigorta primlerini ödemekte zorluk çektiklerini hatırlatan Keven,
“Şimdi Yozgat’ta Paşaköy ve Esenli Sulama Birliği’nde eski yöneticilerin emekli maaşlarından kesinti yaparak geçmiş sigorta borçları faiziyle birlikte tahsil ediliyor” dedi.
Konuyu ilgili bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a ileten Keven,
“Şefaatli Paşaköy Sulama Birliği’nin eski yöneticilerine faiziyle birlikte toplam iki buçuk milyon lira borç çıkartılmıştır. Bu durum büyük mağduriyetlere yol açmaktadır. Sulama Birlikleri’nin geçmiş sigorta prim borçlarından dolayı önceki yöneticiler sorumlu tutulacağı yerde bir yapılandırma yaptırıp taksitlendirerek ödenebilir. Bu mağduriyetler böylece giderilmiş olur. İki buçuk milyon lira gibi bir borcu Sayın Bakan’ın dikkatine sunuyorum” şeklinde konuştu.

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Borçlar Eski Yöneticilere Kaldı
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