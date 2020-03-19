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Borçlar ertelensin

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan korona virüsü salgını sebebiyle iş dünyasının da sıkıntıya düştüğünü hatırlattı.

19 Mart 2020 Perşembe 03:33
Borçlar ertelensin

Çelik, yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla gelen talepler doğrultusunda belirlenen çözüm önerilerinin başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıklar ile yetkili birimlere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettiklerini söyledi. Çelik, ‘’Üyelerimizin mevcut banka kredilerinin koşulsuz şartsız 3 ay ertelenmesi, SGK, Maliye gibi devlet dairelerine olan ödemelerin koşulsuz şartsız 3 ay ertelenmesi, Üyelerimize 3 ay personel maaş ve kira desteği sağlanması konulu çözüm önerilerini üyelerimiz adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne ilettik. Salgın sebebiyle yaşanan bu sıkıntılı süreci devletimizin etkin önlemleri ve desteği ile aşacağımıza gönülden inanıyoruz’’ dedi.

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Borçlar Ertelensin
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