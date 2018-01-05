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Borç batağında değiliz!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ocak ayı Belediye Meclisi toplantısında belediyeyle ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı, ‘Belediyemiz borç batağında değildir’ dedi.

Borç batağında değiliz!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ocak ayı Belediye Meclisi toplantısında belediyeyle ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı, ‘Belediyemiz borç batağında değildir’ dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Borç batağında değiliz!

Belediye Başkanı Arslan, 2014 yılında göreve geldiklerinde belediyenin gerçekleşen bütçe rakamının 53 milyon 634 bin olduğunu, 2017 yılında ise bu rakamın 99 milyon 488 bin liraya çıkarak artış gösterdiğini bildirdi. Başkan Arslan, kamuoyunda yanlış rakamların telaffuz edilerek, belediyenin borç batağı içindeymiş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi.
İller Bankası’ndan alınan kredi rakamlarını da ilan eden Başkan Arslan, göreve geldiklerinde 10 milyon lira olan borcun, günümüz itibariyle 18 milyon liraya çıktığını ifade etti. Başkan Arslan, “Bu 8 milyonluk artışı ise yaptığımız kamulaştırma çalışmalarında kullandık. Bu kapsamda 65 binayı kamulaştırarak Yozgat’ın tıkanıklığını giderdik, önünü açtık ve buralara yeni hizmetler inşa ettik, ediyoruz” dedi.
Yozgat Belediyesi’nin hazineye 67 milyon lira borcu olduğunu da aktaran Başkan Arslan, bu borç tutarının ise Mehmet Erdemir döneminden gelen bir tutar olduğunu belirtti. Başkan Arslan, 4 yıllık süreçte kadrolaşma yapmadıklarını, ihtiyaç duyulan alanlara liyakate göre personel temini yapıldığını da sözlerine ekledi.

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