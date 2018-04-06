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BORÇ AÇIKLANDI

BELEDiYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN, EKiBiYLE BiRLiKTE BASIN TOPLANTISI YAPTI

BORÇ AÇIKLANDI

BELEDiYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN, EKiBiYLE BiRLiKTE BASIN TOPLANTISI YAPTI

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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BORÇ AÇIKLANDI

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek belediyenin 4 yıllık icraatlarını ve borçlanma tutarlarını paylaştı. Nohutlu Tepe Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Kazım Arslan, 4 yıllık icraatlarını ve belediyenin finansal durumunu aktardı. Başkan Kazım Arslan, seçim beyannamesindeki tüm projeleri hayata geçirdiğini, verdiği sözleri yerine getirdiğini vurguladı. Başkan Kazım Arslan, göreve geldiklerinde belediyenin 135 milyon borcu bulunduğunu, bunun yaklaşık 70 milyonluk tutarının entegre tesislerinden geldiğini söyledi. Başkan Kazım Arslan günümüzde ise belediyenin borç tutarının 155 milyon olduğunu belirterek “Yaklaşık 20 milyon borç yaptık. Bunun da çoğu kamulaştırmaya harcandı. Ama bu süreçte önemli hizmet ve projeleri de hayata geçirdik. Ayrıca belediye de çok sayıda mülk sahibi oldu” dedi.
Başkan Kazım Arslan, toplantının diğer bölümünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

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