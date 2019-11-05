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Bölgeye özel çiçek

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tür Koruma Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Yozgat’ta tespit edilen iki tür, envantere alınarak, korumasına karar verildi.

Bölgeye özel çiçek

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tür Koruma Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Yozgat’ta tespit edilen iki tür, envantere alınarak, korumasına karar verildi.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Bölgeye özel çiçek

Tür Koruma Eylem Planı kapsamında nesli tehlike altında olan nadir türler tespit edilerek, korumaya çalışılan türün mevcut durumu ile gelecekte görmek istenilen yer arasındaki yolu tarif ederek, yapılması gerekenlere ışık tutuyor. Eylem planlarında bilim adamları tarafından çalışılan türlerin mevcut durumu, tehditler ve azalma sebepleri ortaya konuldu. Türün varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenler belirlenerek 5 yıllık faaliyet planları oluşturuldu. Tür korumaya yönelik eylem planlarının biyolojik çeşitliliği korumak, türlerin geleceğe intikalini sağlamak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu bağlamda, Yozgat’ın da bitki yapısının tespit edilerek, koruma altına alınması amacıyla Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Aydıncık ve Şefaatli İlçelerinde belirlenen iki bitki türü belirlendi. Korunmasına yönelik alan faaliyetleri kapsamında Aydıncık İlçesinde Yurt Tülübaşı, Şefaatli-Yerköy arasında yer alan Karanlıkdere Vadisinde ise Peygamber Çiçeği birey sayımı arazi çalışmaları tamamlandı. Ülkemizin Biyolojik Çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesi, nesli tehlike altına düşmüş veya düşebilecek türlerin korunması amacıyla Yozgat sınırları içerisinde bulunan Peygamber Çiçeği bitkisine ait Tür Eylem Planı hazırlandığı kaydedildi. Türün Dünyada sadece Yozgat’ın Şefaatli ve Yerköy İlçeleri sınırları içerisinde kalan Karanlıkdere Vadisi'nde 800-900 metre yükseklikte bulunduğu, çok sınırlı sayıda olduğu tespit edildiği bildirildi. 

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