Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105033
ALTIN
267.415
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9428
EURO
6.1584

Bölgesel yarışma yapılacak

ORAN Kalkınma Ajansı öncülüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Benim İşim Girişim’ yarışmasına Yozgat’tan katılımın artırılması hedefleniyor.

Bölgesel yarışma yapılacak

ORAN Kalkınma Ajansı öncülüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Benim İşim Girişim’ yarışmasına Yozgat’tan katılımın artırılması hedefleniyor.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Bölgesel yarışma yapılacak

Oran öncülüğünde bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek olan yarışmaya Yozgat ve Sivas illerinden yapılan başvuruların artırılması hedefleniyor. Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda Sivas Valisi Oran Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen Oran Yönetim Kurulu Toplantısında konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sivas Valisi Ayhan, söz konusu yarışma ile özellikle üniversite öğrencilerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin prototip yapma ve sahaya sunma avantajlarından faydalanmasını ve yarışmaya rağbet gösterilmesini beklediklerini ifade etti. İş fikri yarışması ile bölgede teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adayların, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edildiği bildirildi. Yarışmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı öğrenildi. Öte yandan toplantıda Yozgat Modern Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası güdümlü projesinde proje başvurusunun ajansa yapıldığı ve en yakın zamanda sözleşme imzalanacağını da aktaran Vali Ayhan, “Fizibilite desteği başvuruları da Ağustos sonu itibariyle son bulmuş ve gelen başvuruların değerlendirilmesi bugünkü toplantımızda yapıldıktan sonra en yakın zamanda destek almaya hak kazananlar ilan edilecektir. Ayrıca sosyal destek programı kapsamında bölge illerimizden güdümlü proje konuları Ajans tarafından toplanmış olup, yine bugünkü toplantımızda bakanlığa sunulmak üzere liste üzerinde görüşmelerimiz olacaktır” şeklinde konuştu.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiHi YAPILAR SAHiPSiZ
TARiHi YAPILAR SAHiPSiZ
Rektörler buluştu
Rektörler buluştu
Sosyal Medya eğitimi tamam
Sosyal Medya eğitimi tamam
Hizmet binası yükseliyor
Hizmet binası yükseliyor
MOTiVASYON TURU
MOTiVASYON TURU
Servis Şoförlerine seminer
Servis Şoförlerine seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim