Bölgesel yarışma yapılacak

Oran öncülüğünde bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek olan yarışmaya Yozgat ve Sivas illerinden yapılan başvuruların artırılması hedefleniyor. Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda Sivas Valisi Oran Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen Oran Yönetim Kurulu Toplantısında konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sivas Valisi Ayhan, söz konusu yarışma ile özellikle üniversite öğrencilerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin prototip yapma ve sahaya sunma avantajlarından faydalanmasını ve yarışmaya rağbet gösterilmesini beklediklerini ifade etti. İş fikri yarışması ile bölgede teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adayların, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edildiği bildirildi. Yarışmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı öğrenildi. Öte yandan toplantıda Yozgat Modern Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası güdümlü projesinde proje başvurusunun ajansa yapıldığı ve en yakın zamanda sözleşme imzalanacağını da aktaran Vali Ayhan, “Fizibilite desteği başvuruları da Ağustos sonu itibariyle son bulmuş ve gelen başvuruların değerlendirilmesi bugünkü toplantımızda yapıldıktan sonra en yakın zamanda destek almaya hak kazananlar ilan edilecektir. Ayrıca sosyal destek programı kapsamında bölge illerimizden güdümlü proje konuları Ajans tarafından toplanmış olup, yine bugünkü toplantımızda bakanlığa sunulmak üzere liste üzerinde görüşmelerimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

