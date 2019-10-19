Bölgesel Kalkınma konuşuldu

Bölge üniversiteleri arasında, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik, idari iş birlikleri yapmak, kamu-üniversite-sanayi etkileşimini, üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak amacıyla gerçekleştirilen sempozyum ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile KOP Bölgesindeki sekiz ildeki 13 üniversitenin birlikteliğiyle oluşan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği işbirliğiyle 2013 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen, Kırıkkale Üniversitesi’nin dönem başkanlığı ve ev sahipliğinde yedincisi gerçekleştirilen sempozyumda bilim insanları ve sektör temsilcileri teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarına imkân sağlandı. Sempozyumda, ‘Savunma Sanayi, Yenilenebilir Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal ve Beşeri Kalkınma ve İslam Bilim Tarihi’ konuları ele alındı.