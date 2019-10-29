Bölge toplantısına katıldılar

Eğitim-Bir-Sen 12'nci Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'na Yozgat ile birlikte Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas il teşkilatlarının yöneticileri de katıldı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Diyarbakır ziyaretinde, veli ve 2 oğlu tarafından darp edilen Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda müdür yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni olan Yasin Güneş ile bir araya geldiğini hatırlattı. Yalçın, öğretmene, kamu çalışanına şiddet konusunda mutlaka yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Önümüzde 24 Kasım Öğretmenler Günü var. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne şimdiden konuya ilişkin yasal işlem yapılsın, kamu görevlilerine bu anlamda hadsizlik yapan, terbiyesizlik yapan, sınırını aşan, onu şiddetle darp etmeye, itibarını yok etmeye çalışanlar ya kamu hizmetinden faydalanmasın ya da sınırlı faydalansın, mutlaka ama mutlaka bunun bir bedeli olsun. İfade verdikten sonra kapıdan suratınıza sırıtıyorsa, burada bir yanlışlık var" diye konuştu. Bölge Eğitim Programı Sertifikası veren Ali Yalçın, programa katılan üyelerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.