Bölge Toplantısı yapıldı

Toplantı, Tıp Fakültesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yozgat Şubesi ortaklığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de katıldı. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Serdar Yalvaç, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, Bozok Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç’ın da hazır bulunduğu toplantı verimli geçti. Yozgat il genelinde görev yapan kadın doğum uzmanlarına, kadın doğum ile ilgili bilgiler verildi, yaşanılan sorunlar üzerinde duruldu.