Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96732
ALTIN
233.515
DOLAR
6.1073
STERLİN
8.0225
EURO
7.0114

Bölge Toplantısı yapıldı

BOZOK Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölge toplantısına ev sahipliği yaptı.

Bölge Toplantısı yapıldı

BOZOK Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölge toplantısına ev sahipliği yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 06:42
37 Okunma
Bölge Toplantısı yapıldı

Toplantı, Tıp Fakültesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yozgat Şubesi ortaklığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de katıldı. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Serdar Yalvaç, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, Bozok Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç’ın da hazır bulunduğu toplantı verimli geçti. Yozgat il genelinde görev yapan kadın doğum uzmanlarına, kadın doğum ile ilgili bilgiler verildi, yaşanılan sorunlar üzerinde duruldu.

Anahtar Kelimeler:
Bölge Toplantısı Yapıldı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
LAVANTA BALI GELiYOR
LAVANTA BALI GELiYOR
Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor
Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor
Doğa eğitimlerine devam
Doğa eğitimlerine devam
Çiftçi yoksullaşıyor
Çiftçi yoksullaşıyor
SEDEF Macaristan'da
SEDEF Macaristan'da
Malkoç, ziyaretlerde bulundu
Malkoç, ziyaretlerde bulundu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim