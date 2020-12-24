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Bölge toplantısı yapıldı

GÖÇ İdaresi, ‘Kamu, STK Uyum Buluşmaları’ toplantılarına, İç Anadolu Bölgesi ile devam edildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:03
Bölge toplantısı yapıldı

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile düzenlenen gerçekleştirilen toplantı, pandemi nedeni ile çevrim içi yapıldı. İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz’ün açılış konuşmaları ile başladı. Türkiye’deki mülteci sayısının 28 olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Ok, ‘’İç Anadolu Bölgemizde de çok sayıda gayet fedakâr bir şekilde çalışan STK’larımız olduğunu biliyoruz. Bizim Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan beklentimiz, lütfen olguları algılara mahkum etmeyin, asıl olan olgulardır’’ dedi.  Programda, yabancıların toplumsal uyum süreçlerine ilişkin konular değerlendirilirken, STK’lar eliyle yürütülen uyum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelere ve uyum politikalarına ilişkin STK’ların tavsiyelere de yer verildi.

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Bölge Toplantısı Yapıldı
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