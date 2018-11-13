Bölge Toplantısı tamamlandı

Çevre illerden dernek yöneticilerinin de katıldığı toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır da katılarak, bir konuşma yaptı. Toplantının belirli bölümünde AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da bulundu. Bölge İllerinde bulunan İmam-Hatip okulları ve derneklerin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, okul ve derneklerin ihtiyaçları, yapılması gereken projeler ele alındı. Toplantıdaki amacın İmam Hatip okullarının, öğrenci ve mezunlarının sorunlarının paylaşılması, bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunulması olduğu ifade edildi.