Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

Beldede bulunan 5 bin 800 dekarlık Orman alanını gezen Bölge Müdürü Diltemiz, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç’tan bilgi aldı. Bölge Müdürü Diltemiz, Uzunlu bölgesinde bulunan ormanlık alanda yenileme çalışması yapılacağını söyledi. Diltemiz, ‘’Yenileme projesi kapsamında, gelir getirici türlere ağırlık verilerek, ceviz, badem, mahlep, alıç gibi ağaç fideleri ile ormanlık alandaki ağaç türleri çeşitlendirilecek. Ayrıca, akasya, iğde, karaçam, sedir ağaçları dikimi yapılarak, arıcılık faaliyetlerine yönelik Bal Ormanı tesisi planlanmaktadır’’ dedi.