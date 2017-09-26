Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819

Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

ORMAN Bölge Müdürü Ahmet Diltemiz, Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Beldesi’nde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

ORMAN Bölge Müdürü Ahmet Diltemiz, Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Beldesi’nde incelemelerde bulundu.

26 Eylül 2017 Salı 07:00
105 Okunma
Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

Beldede bulunan 5 bin 800 dekarlık Orman alanını gezen Bölge Müdürü Diltemiz, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç’tan bilgi aldı. Bölge Müdürü Diltemiz, Uzunlu bölgesinde bulunan ormanlık alanda yenileme çalışması yapılacağını söyledi. Diltemiz, ‘’Yenileme projesi kapsamında, gelir getirici türlere ağırlık verilerek, ceviz, badem, mahlep, alıç  gibi ağaç fideleri ile ormanlık alandaki ağaç türleri çeşitlendirilecek. Ayrıca, akasya, iğde, karaçam, sedir ağaçları dikimi yapılarak, arıcılık faaliyetlerine yönelik Bal Ormanı tesisi planlanmaktadır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tamamlanması bekleniyor
Tamamlanması bekleniyor
Kaza can aldı
Kaza can aldı
-Hemşerimiz kazanamadı
-Hemşerimiz kazanamadı
-MUSABEYLİ TAMAM
-MUSABEYLİ TAMAM
Yerköy’den Kırşehir’e hat
Yerköy’den Kırşehir’e hat
İŞKUR sahaya iniyor!
İŞKUR sahaya iniyor!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim