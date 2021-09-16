Bölge birincisi Sorgun’dan

Yarışmaya Yozgat Müftülüğünü temsilen Yozgat il birincisi olan Sorgun Yusuf Yaman Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Ahmet Yazır katıldı. Ahmet Yazır okuduğu Kur'an-ı Kerim'le bölge birincisi seçilerek Ayasofya Camisinde düzenlenecek yarışmada Türkiye birinciliği için yarışmaya hak kazandı. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘’'İlimizi temsilen yarışmaya katılıp bölge birincisi olan öğrencimizi, emeği geçen hocalarımızı, bizlere emanet eden ailesini tebrik ediyor, bu başarısını Ayasofya Camisinde Türkiye birinciliği ile taçlandırmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ dedi.