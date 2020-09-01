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Bölge birincisi oldular

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, Tübitak-2242 üniversiteler arası yarışmada bölge birinciliği ödülü kazandı.

01 Eylül 2020 Salı 00:25
Bölge birincisi oldular

TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları bölge değerlendirme sonuçları açıklandı. Ankara bölgesinde Sağlık alanında finallerde temsil edilen Yozgat Bozok Üniversitesinin iki öğrencisi bölge birinciliği ödülünü kazandı. Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere dört bölge merkezinde düzenlenen yarışmada toplam 400 proje 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan bölge değerlendirmeleri sonucunda her bölgede 30 birincilik ve her alanda bir ikincilik ile bir üçüncülük ödülü sahibini buldu. Final yarışmasına 9 alanda toplam 120 proje katılmaya hak kazandı. Ankara bölgesinde Sağlık alanında finallerde Bozok Üniversitesi üç projeyle temsil edildi. Buna göre, Tıp Fakültesi öğrencilerinden Arda Kaan Üner ve Betül Köklü’nün hazırladığı gen tedavisi projesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz danışmanlığında birincilik ödülünü kazandı. Final yarışması, 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacağı, ödül alan projelerin TEKNOFEST kapsamında sergiye davet edileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 31.08.2020 18:28
Anahtar Kelimeler:
Bölge Birincisi Oldular
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