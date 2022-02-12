Boğazlıyan’dan teşekkür

Boğazlıyan’a göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Bekir Bozdağ’a teşekkür eden Gökhan Çoşar, ‘’Geçtiğimiz günlerde ilçemizin geleceğine yatırım yapmak, çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için Fen Lisesi konusunda çok önemli bir müjde veren Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a yeni görevi dolayısıyla ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a ilçemize göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•