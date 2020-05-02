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Boğazlıyan’da yol çalışması

Boğazlıyan Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe merkezindeki tüm yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili projelerin hazır olduğunu söyledi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:36
Boğazlıyan’da yol çalışması

BOĞAZLIYAN Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezinde daha önce başlatılan yol yapım çalışmalarıyla birlikte, kış sezonunda bozulan yollarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da ilçenin dört bir yanında yol yapım çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Coşar, geçen yıl caddelerin, sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarının bu yıl da devam ettirildiğini bildirdi. Başkan Coşar, geçen yıl 102 bin 400 metrekare çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını bu yıl da daha kalan mahallelerde ve alanlarda çalışmalar yapılırken, yeni projelerinde devreye sokulacağının altını çizdi.

Son Güncelleme: 01.05.2020 17:40
Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan’da Yol çalışması
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