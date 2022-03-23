Boğazlıyan’a yatırım

Ziyarette Boğazlıyan için yapılan ve yapılacak olan yatırımlar görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından Boğazlıyan için müjde veren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemizin Organize Sanayi Bölgesi için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyefendi yatırım yapılacağını bildirdi. Yıl içeresinde temeli atılacak olan 11 firmanın yatırım bedellerinin 250 milyon dolar. İlçemiz için sanayi, üretim ve istihdam nabzının artırmak için görüşmeler yaptık. İlçemizin sağlık ihtiyaçlarını karşılayan İlçe Sağlık Müdürlüğü için görüşülen Aile Sağlık Merkezi ve 112 Hizmet Yeni Binası, yatırım programına alındı ve ihale aşamasına gelecek. Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yatırım programına alınmakla kalmayıp, son aşamaya geçildi. Boğazlıyan Yozgat arası Atatürk Yolu üzerine yapılacak olan 315 konutlu TOKİ projesinin onayının yapıldı ve ilahe aşamasına geçilecek. Bizleri makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yaşam kalitesi yüksek bir Boğazlıyan ihya etmek için hayata geçireceğimiz yatırım ve hizmetlerimize büyük destekleri için şahsım ve Boğazlıyan vatandaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.