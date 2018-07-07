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Boğazlıyan’a ORAN desteği

BOĞAZLIYAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Boğazlıyan’a ORAN desteği

BOĞAZLIYAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Boğazlıyan’a ORAN desteği

 Boğazlıyan Spor Salonunun ısıtma sistemi, Spinbike Kondisyon Bisiklet Salonu ve değişik alanlarda birçok spor malzemesi temin edilmesi amacıyla hazırlanan proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenecek. Boğazlıyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı, Boğazlıyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak daha önce Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına sunduğu projelerle iki defa üst üste desteklenerek semt sahası, motor sporları pisti, kaykay ve paten sahası, tırmanma alanı, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, dış mekan kondisyon aletleri, dinlenme parkı gibi birçok tesisleri kurduklarını söyledi. Aynalı, 2018 yılı mali destek programına yazdıkları proje ile de Spor Salonunun ısıtma sisteminin yapılarak kış aylarında hizmet verilmesi sağlanacak ayrıca Spinbike Kondisyon Bisiklet Salonu kurulacak ve değişik alanlarda birçok spor malzemesi temin edileceğini vurguladı. Özellikle gençlerin ve çocukların spor ve değişik aktivitelerle zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik hazırladıkları bu proje ile bir kurum Orta Anadolu Kalkınma Ajansından üst üste üçünce kez desteklenmiş olacağını vurgulayan Aynalı, ‘’Başta projelerimize destek veren Kaymakamımız Davut Sinanoğlu’na, proje hazırlamada emeğini esirgemeyen proje koordinatörü Mehmet Akınol’a teşekkür ederim’’ dedi.

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