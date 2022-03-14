Boğazlıyan’a istihdam desteği

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu ile Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren Artisan Metal firması arasında İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile 12 kişi metal kesim işçisi mesleğinde istihdam edilecek.

İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek olan personeller 6 ay boyunca firma bünyesinde çalışacaklarını belirten Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “İstihdam edilecek olan personeller hem meslek öğrenecek hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacaklardır. İşbaşı eğitim programları, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyenlerin işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenlerin de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilecekler. İşbaşı Eğitim Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İşbaşı eğitim programının imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır” dedi.