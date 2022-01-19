Boğazlıyan’a gitti

Yozgat Valisi Ziya Polat ilçeleri ziyaret ederek, devam eden yatırımları yerinde inceleyip, bilgi almaya devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan İlçesine giderek bir takım ziyaretlerde bulundu. Boğazlıyan Belediyesini ziyaret eden Vali Polat, Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Boğazlıyan Belediyesinin işbirliğinde, yapımı tamamlanmak üzere olan kütüphaneyi gezen Polat, ‘’Gençlerimiz okusun, düşünsün ve üretsin istiyoruz. Kütüphanelerimiz çok önemli’’ dedi. İlçede devam eden yatırımları yerinde inceleyen Vali Polat, Kemaliye Mahallesi'nde yapımına başlanan Gazipaşa Ortaokulu inşaat alanında yetkililerden bilgi alarak, okulun önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazır olacağını söyledi.

KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFİNE GİTTİ

Yozgat’ta 2 adet olan Kadın Kooperatifi sayısını bir yıl içerisinde 18’e çıkarttıklarını ifade eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Polat, güçlenen kadının aileyi, güçlenen ailenin de toplumu yücelttiğini vurgulayarak, ‘’Kadın Girişimci Kooperatiflerimiz aracılığıyla kadın istihdamının artırılması ve gizli kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılımının sağlanmasını amaçlıyoruz. Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz’’ diye konuştu. Polat, Boğazlıyan esnaflarını da gezerek, hayırlı işler dileyip taleplerini aldı.

SIRÇALI BELDESİNİ ZİYARET ETTİ

Boğazlıyan’ın Sırçalı Beldesini ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Sırçalı Şehit İdris Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı programa katıldı. Vali Polat, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ kapsamında 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin akademik, sosyal yönlerinin gelişimine yönelik ve Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Hamdi Temel ve Öğr. Gör. Ferhat Oflezer’in katılımı ile Sırçalı Şehit İdris Öztürk İmam Hatip Ortaokulunun girişimleriyle yapılan programa katıldı. Ardından öğrenciler ile bir araya gelen Polat, öğretmenler ile de toplantı yaparak, taleplerini aldı. Ardından Sırçalı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Polat, Belde Başkanı Ferit Koçyiğit'ten beldedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•

