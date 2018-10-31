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Boğazlıyan’a Galericiler Sitesi

BOĞAZLIYAN İlçe otogarı yanında bulunan alana galerici esnafına yönelik yaptırılan Oto Galericiler Sitesi törenle açıldı. Açılışa oto galerici esnafı, STK’lar ve vatandaşlar da katıldı.

Boğazlıyan’a Galericiler Sitesi

BOĞAZLIYAN İlçe otogarı yanında bulunan alana galerici esnafına yönelik yaptırılan Oto Galericiler Sitesi törenle açıldı. Açılışa oto galerici esnafı, STK’lar ve vatandaşlar da katıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:08
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Boğazlıyan’a Galericiler Sitesi

 Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Erdal, ‘’Boğazlıyan İlçe otogarı yanında bulunan alana galerici esnafımız için bir projeye daha imza attık. Modern şehircilik anlamında birçok projeyi ilçemize kazandırdık. Bunlardan biride oto galericiler sitesi. Proje ile birlikte oto galerici esnafımızın da iş hacmi önemli ölçüde artacaktır’’ dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirdi, protokol üyeleri esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan’a Galericiler Sitesi
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