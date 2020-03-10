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Boğazlıyan'da Eğitim Seferberliği

BOĞALIYAN ilçesi Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçe eğitiminin dünü, bugünü ve yarını, okullardaki güvenlik, hijyen, sağlık, taşıma konuları ele alındı.

10 Mart 2020 Salı 03:38
Boğazlıyan'da Eğitim Seferberliği

 Toplantıya Kaymakam Fatih Okumuş başkanlık etti. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Erdem Elhan, İlçe Müftüsü Atıf Akşit başta olmak üzere kurum ve kuruluş müdürleri, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ve okul müdürleri katıldı. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, katılımcılara LGS, YKS, taşıma, okuma yazma seferberliği, beceri atölyeleri, okulların fiziki durumları, güvenlik, okullarda yapılan çalışmalar, eğitimin sorunları ve çözüm noktaları, HEM tarafından açılacak kurslar, BİLSEM, kurumlar arası iletişim başta olmak üzere eğitimle ilgili bilgiler aktardı.  Kaymakam Fatih Okumuş da, "Güvenlik kuvvetleri ile okul yetkilileriyle yaptığımız işbirliği sayesinde eğitim ve öğretimi etkileyebilecek risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alıyoruz.  Okul müdürlerinin, okul aile birlikleri başkanlarının, okulların çevresinde bulunan internet kafelerde nelerin bulunduğunu, filtre programlarının bulunup bulunmadığını, okul saatleri içerisinde öğrenci alıp almadıklarını, çevre bakkallarda nelerin satıldığını, özellikle tek sigara diye tabir edilen sigaranın satılıp satılmadığını sıkı bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görebilmeleri için gereken her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Hepimizin görevi onlara en güvenli bir ortamı sunmaktır. Çocuklarımızın huzurlu ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için gereken her türlü önlemi alıyoruz" diye konuştu.

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