BODULAR PALAZLANDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanıp, uygulamaya konulan ‘Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi’ kapsamında, yerli damızlık kazların verim kapasitelerinin artırılması, damızlık entegrasyonu kurulması, halk elinde geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yöresel olarak ‘Bodu’ adı verilen kaz popülasyonunun artırılması amacıyla 3 yılı kapsayan proje kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 20 üreticiye kaz palazı dağıtımının yapılacağı bildirildi. Proje doğrultusunda önümüzdeki yıl ise 30 üreticiye 50 adet kaz palazı dağıtımı yapılacak. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Araştırma merkezinin alanlarında farklı yazlık arpa çeşitleri ile yapılan demonstrasyon ekimlerine katılan Karadağ, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz da eşlik etti. Tesislerde bulunan kanatlı hayvan yetiştiriciliği kümesleri ile kaz ıslah çalışmaları hakkında bilgi alan Karadağ, tesislerde yapılan kaz ıslah çalışmalarını yerinde gördü. Türkiye'nin yerli kaz ıslahının yapıldığı, yürütücülüğünü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz'un yaptığı çalışma hakkında detaylı bilgi alan Rektör Karadağ, bu projenin başta Yozgat’ımız olmak üzere ülkemiz için büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Ziraat Fakültesine bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde Yozgat’taki çiftçilere kaz üretiminde verimli olması için damızlık kaz üretip, karşılıksız dağıtımı hedeflendi. Geçen yıl 10 çiftçiye 50’şer tane olmak üzere toplam 500 kaz palazı dağıtımı yapıldı. Yapılan ıslah sayesinde vatandaşın verimli, daha sağlıklı kaz üretimini temin ederek, ekonomik olarak destek sağlaması hedeflendi. Proje ile Yozgat’taki bütün üreticilerin daha verimli kaz üretmelerini, bu noktada gerçekten kendilerine önemli bir ekonomik destek sağlamalarını temin edilmesinin düşünüldüğüne dikkat çekildi.

