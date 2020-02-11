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Boduculuk Gelişiyor

OSMANLI Dönemi'nde saray mutfağının en önemli et ürünlerinden olan, yerel halkın ‘Bodu’ olarak adlandırdığı kaz yetiştiriciliği Yozgat'ta her geçen yıl biraz daha gelişiyor.

Boduculuk Gelişiyor

OSMANLI Dönemi'nde saray mutfağının en önemli et ürünlerinden olan, yerel halkın ‘Bodu’ olarak adlandırdığı kaz yetiştiriciliği Yozgat'ta her geçen yıl biraz daha gelişiyor.

11 Şubat 2020 Salı 03:27
Boduculuk Gelişiyor

Yozgat'ta kaz üretiminin ve yöre insanının gelirinin artırılması amacıyla yürütülen proje sayesinde kentteki kaz sayısı 5 yılda 10 kat arttı. Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye`de kaz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Yozgat’ta kaz yetiştiriciliği yaygınlaşırken, kaz pilavı da lokantaların menüsünde yerini almaya başladı. Türkiye`deki kaz varlığının yaklaşık yüzde 4`üne sahip Yozgat`ta Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından, Yerköy ilçesinde damızlık kaz üretim çiftliği kuruldu. Buna bağlı olarak, özel sektörde de kaz yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar hayata geçirildi. Yozgat`ta yetiştirilen kazların 4,5 kiloluk canlı, 2,3 kilo karkas ağırlığının olduğu, bunun da Türkiye ortalamasının üzerinde bir canlı ağırlık olduğunu ifade edildi. Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırma sonuçlarına göre, Yerköy ilçesinde kaz yetiştiriciliği için en uygun bölge olduğu belirlendi. Bu ilçede üniversite tarafından damızlık kaz üretim tesisleri kurulurken, özel sektörde aynı şekilde kaz yetiştiriciliğine yönelik adımlar attı. 

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Boduculuk Gelişiyor
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