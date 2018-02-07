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BODUCULUK GELİŞİYOR

BODUCULUK GELİŞİYOR

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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BODUCULUK GELİŞİYOR

-Kaz yumurtaları ıslah edilip, halk elinde çoğaltılarak, tüylerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışma yapılacak...
BOZOK Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, bir önceki yıl 19 bin 794 olan kaz varlığının geçen yıl 38 bin 21’e yükseldiği Yozgat’ta bir adım daha ileriye gidilmesine yönelik proje hazırlandı. Yöre halkı tarafından ‘Bodu’ olarak adlandırılan Kaz Yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaştırılırken, yumurta ıslahının yapılması, tüylerinin de ekonomiye kazandırılması noktasında hazırlanan proje için Yozgat valiliğinden destek talebinde bulunuldu.
Hazırlanan raporda, halk elinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak, tüy gibi ürünlerinin de işlenip, ekonomiye kazandırılması için Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, belirlenecek çiftçilere dağıtılarak, yetiştiricilerin elindeki kazların sağlık yönünden denetlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, projenin yürütülebilmesi için bu yıl 200 bin lira, önümüzdeki yıl 150 bin lira, 2020 yılında ise 97 bin 810 lira olmak üzere toplam 447 bin 810 lira finansal kaynak sağlanması gerektiğinin altı çizildi. 
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan ‘damızlık kaz yetiştiriciliğini geliştirme’ projesi kapsamında Yerköy ilçesinde ‘Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Damızlık Kaz Üretim Tesisi’ kuruldu. Kuluçkahane ve kesimhanelerden oluşan tesisin sadece Yozgat’ta değil Türkiye’deki bütün üreticilere kazlarını ruhsatlı olarak piyasaya sürmeleri açısından katkıda bulunacağı kaydedildi. Yerköy İlçesinin kanatlı hayvan yetiştiriciliği açısından rakım olarak çok uygun olduğuna da dikkat çekilerek, Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne tahsis edilen2 bin 700 dönümlük arazinin zirai çalışmalar bakımından bir merkez haline getirileceği ifade edildi.

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Öner 2018-02-07 09:30:58

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