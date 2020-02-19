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Bodu Pilavı Kapışıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Kaz Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında her yıl sayıları artan, yerel ismiyle ‘Bodu’ olarak adlandırılan Kaz etinden yapılan yöresel bulgur pilavı, kapışıldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 08:01
Bodu Pilavı Kapışıldı

Yozgat’ın simgesi haline gelen Boduyu tanıtmak amacıyla Çekerek ilesinde etkinlik düzenlendi.  Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen Kaz Pilavı etkinliğine Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kurum Amirleri, Akademisyen ve Öğrenciler katıldı. Ekonomik değeriyle de öne çıkan kaz kültürünün Çekerek için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Çakır, ‘’Nesilden nesile aktarılması gereken bir miras olduğu bilinmelidir. Bu bağlamda bu kültürün yok olmaması bizler için önem taşımaktadır. Özellikle kazların kar ve buz yemesi gerekiyormuş. Onun için de biz tam döneminde Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda bulunan her biri farklı memleketlerden gelen öğrencilerimize memleketimizin önemli değerlerinden ve kültürlerinden olan Kaz Kültürünü tanıtmak için Kaz Pilavı Şenliği düzenleyerek sofralarımıza misafir ettik’’ dedi. Çakır, yöresel olarak halk arasında ‘Bodu’ olarak bilinen genelde ise Kaz olarak adlandırılan kanatlının yeşillik dışında hiçbir şey yemediğini, hiçbir haşere, pislik yemeyerek, tamamen doğal beslenen bir hayvan olduğunun da altını çizdi. 

Son Güncelleme: 19.02.2020 08:25
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Bodu Pilavı Kapışıldı...
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