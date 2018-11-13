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Böcek Müzesi gelişiyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan Böcek Müzesi'nde yaklaşık 4 bin böcek sergileniyor.

Böcek Müzesi gelişiyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan Böcek Müzesi'nde yaklaşık 4 bin böcek sergileniyor.

13 Kasım 2018 Salı 07:28
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Böcek Müzesi gelişiyor

Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği koruyabilmek ve ülkedeki böcek varlığını ortaya çıkarabilmek amacıyla 2013 yılında oluşturulan müzeye yeni türler kazandırılıyor.  Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Pekbey, müzede böcek sayısının 4 bine yaklaştığını belirtti. Öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından ülkenin dört bir yanından toplanan böceklerin müzeye getirildiğini dile getiren Pekbey, "Burada farklı takım ve familyalarda pek çok böcek örneğimiz mevcut. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle burada böceklerle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden bu konuda çalışan araştırmacılar için de kaynak oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.  
Pekbey, yaptıkları çalışmalarda 3 yeni et sineği türü tespit ettiklerini de aktararak, "Yozgat ve çevre illerde yaptığımız çalışmalar sonucunda, kendi çalıştığımız grup olan et sineklerinden Türkiye için yeni kayıt 3 tür tespit ettik. Ayrıca 3 tane de bilim dünyası için yeni tür bulduk. Şimdi onların projelendirilmesi yapıldı, yayınları hazırlanacak ve isimlendirilmesi ile ilgili çalışma yapılacak. Bu bir başlangıç, ileride daha büyük projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemiz faunasına ve biyolojik çeşitliliğine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
 

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Böcek Müzesi Gelişiyor
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