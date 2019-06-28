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Bocce takımını ağırladı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Abidin Yılmaz Huzurevi Bocce takımını makamında ağırladı.

Bocce takımını ağırladı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Abidin Yılmaz Huzurevi Bocce takımını makamında ağırladı.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Bocce takımını ağırladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün huzurevleri arası düzenlemiş olduğu Bocce turnuvası kapsamında Yozgat’a gelen Ankara Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Bocce Takımı, Vali Kadir Çakır’ı ziyaret etti. Yaşlıların el emeği göz nuru sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları maket evi Vali Çakır’a hediye eden yaşlılar, misafirperverliğinden dolayı Vali Çakır’a teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, yaşlılarımıza sağlıklı, sıhhatli bir ömür sürmeleri temennisinde bulundu.

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