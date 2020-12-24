Bizimle ilgisi yok!

Yılmaz, Filiz’in ‘Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı’ olduğu şeklinde tanıtılarak, yayılan haberler konfederasyona ve bağlı Federasyonlar, Dernekler ile diğer STK yönetimleri ve üyeleri arasında rahatsızlıklar yaratıp, olumsuz etki yarattığına vurgu yaptı. Yılmaz, ‘’Adı geçen şahıs, kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen olumsuzluklar nedeniyle 25 Şubat 2020 tarihinde, Konfederasyonumuzun 2020/2 Sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile resmi olarak ihraç edilmiş olup, gerek Konfederasyonumuzda gerekse, bağlı yurt içi ve yurt dışı Federasyonlarımızda kendisinin her hangi bir görevi, yetkisi ve temsili bulunmamaktadır’’ dedi. Yılmaz, Yozgat adını resmi statüsü olmadan Sahte Kartvizit basarak, Sosyal Medya hesapları açarak kendi menfaati, çıkarları için kılıf olarak kullanamayacağı gibi kendi kendisini de başkan atayamayacağını kaydetti. Yılmaz, ‘’Resmi STK’ların başkan ve yönetimleri, tüzüğüne bağlı olarak yapılan genel kurullara bağlı seçimlerle oluşturulur. 2018 yılında onlarca Federasyon ve yüzlerce hemşeri derneğinin kabulü ile oluşan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve yönetim kadrosu yalnızca resmi seçimlerle belirlenmektedir. Herhangi bir resmiyeti, bulunduğu ülke tarafından onaylı karar defteri, yönetim kurulu tarafından onaylanmış, bağlı bulunduğu bir tüzüğü olmayan gayri resmi oluşumlar kurum ve kuruluşlarımızla ilişkili değildir. Bu nedenle; son günlerde ulusal, yerel ve sosyal medyada ismi olumsuzluklarla anılan şahsın ve sözde kurumunun Konfederasyon, Vakıf, Federasyon, Dernek ve Temsilciliklerimiz ile hiçbir bağı ya da ilişkisi bulunmadığı gibi ‘Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’ adında ne Avrupa’da ne de Türkiye’ de herhangi resmi bir kuruluş bulunmamaktadır. Sosyal Medya hesapları dışında bir yeri ve adresi bulunmayan sözde toplulukların kişisel çıkar ve menfaatler adına var olmaya çalıştıklarını bundan duyduğumuz kuşku ve rahatsızlığı daha önce de Şubat 2020 tarihinde de kamuoyu bildirisi ile duyurmuştuk’’ diye konuştu. Yılmaz, Yozgat isminin, kişilerin şahsi olumsuzlukları ile ilişkilendirilmesi hem Yozgat şehrinin marka değerine, hem de Yozgatlı olmaktan her şartta gurur duyan Dünya genelinde yaşayan Yozgatlılara derinden zarar verdiğini sözlerine ekledi.