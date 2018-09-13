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BiZiMKi DE ÇÜRÜKMÜŞ!

SAĞLIK Bakanlığı’nın, eski Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte aynı dönem yapılan Sivas Suşehri ve Aydın Kuşadası Devlet Hastaneleri binaları için çürük olduğu gerekçesiyle yıkım kararı almasını, gazetemizin 5 Eylül tarihli nüshasında “Bizimki de yıkılacak mı?” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştuk.

BiZiMKi DE ÇÜRÜKMÜŞ!

SAĞLIK Bakanlığı’nın, eski Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte aynı dönem yapılan Sivas Suşehri ve Aydın Kuşadası Devlet Hastaneleri binaları için çürük olduğu gerekçesiyle yıkım kararı almasını, gazetemizin 5 Eylül tarihli nüshasında “Bizimki de yıkılacak mı?” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştuk.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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BiZiMKi DE ÇÜRÜKMÜŞ!

Söz konusu bina ile ilgili Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü tarafından hazırlanan Deprem Performans Raporuna ulaştık. Bozok Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyelerinin söz konusu binayı inceleyerek Deprem Performans Raporu hazırladığı, hazırlanan bu rapora göre eski Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi binasının Deprem Yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılması gerektiği belirtiliyor. İnşaat Bölümü Öğretim Üyeleri, İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Fuat Köksal ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Şahin imzalı Deprem Performans Raporu’nda şu bilgilere yer verildi:
“Binanın “1997 Deprem Yönetmeliği” dikkate alınarak projelendirildiği, taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde beton dayanımlarının oldukça düşük olduğu, performans analiz sonuçları dikkate alındığında göçme bölgesindeki taşıyıcı eleman oranın yüksek olduğu ve bu nedenle güçlendirme yapılarak yürürlükte bulunan “Deprem Bölgesinde Yapılacak Yapılara İlişkin Deprem Yönetmeliğinde (2007 Deprem Yönetmeliği)” verilen kriterler sağlanarak depreme dayanıklı hale getirilmesinin ekonomik olmayacağı kanaatiyle, yapının yıkılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”
Deprem Yönetmeliğine uygun olmadığı Deprem Performans Raporuyla da tespit edilen binanın, kamu yararına nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Yetkililerin bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.
 

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