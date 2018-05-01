Bize her yer Yozgat

Bekir Bozdağ İstanbul’da yaptığı konuşmada ‘Her yer Yozgat demeliyiz ve o anlayış içerisinde büyük bir gayretle yolumuza devam etmeliyiz’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Kongreye AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hurşit Yıldırım, Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgatlı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Bozdağ, doğdukları yere olan veya atalarının doğduğu yere olan bağlılıklarını, minnet ve şükrünü ödemek için gayret içerisinde olunması gerekliliğine dikkati çekti. Bozdağ, Yozgatlıların bulunduğu yerde ey iyi, en dürüst, en samimilerden olması gerektiğini ifade ederek “Bulunduğumuz yerin, İstanbul’sa, İstanbul’un, Almanya’ysa, Almanya’nın en iyilerinden, çalışkanlarından, en dürüstlerinden, en liyakatlilerinden, en cesurlarından, en samimilerinden, en çok koşanlarından olmak için hayırda ve her türlü güzellikte daima yarış içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

Bozdağ, Yozgatlıların bulunduğu yerlere de kök salması gerektiğini vurgulayarak, bulunduğu yerde başarılı olanların doğduğu topraklara da faydası olacağına dikkat çekti. Bekir Bozdağ, “Onun için ben bütün hemşerilerimden, nerede olurlarsa olsunlar, ‘Bizim için her yer Trabzon’ dediği gibi, ‘Her yer Yozgat’ demeliyiz ve o anlayış içerisinde büyük bir gayretle yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Her alanda başarılı olanlar arasında Yozgatlıların bulunduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, Yozgat’ın Türkiye’nin eğitim üslerinden biri olduğunu, 2020 yılında Bozok Havaalanının faaliyette olacağını ve yakın zamanda Yozgat’a bilim merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Bozdağ, Yozgat’ta alt yapı konusunda önemli adım attıklarını da dile getirerek İstanbul’daki iş adamının Yozgat’taki fabrikasına havaalanı ile İstanbul’dan daha kolay ulaşacağını belirtti.

