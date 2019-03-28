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Bize ait olan değerlidir

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bize ait olan değerlidir

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Bize ait olan değerlidir

Etkinlikte, Yazar Burhanettin Kapusuzoğlu, ‘Medeniyet Coğrafyamız; Dünden Bugüne Bir Ufuk Turu’ konulu konferans verdi. Kapusuzoğlu, gün doğumundan gün batımına, kuzeyinden güneyine kadar bize ait her kıymet hükmü taşıyan değerlerin dünyaya bedel olduğunun altını çizdi. Kapusuzoğlu, “Bu kıymetli değerlerimizin devamının da ilim, bilgi, kitap ve kütüphaneden geçer. Çok okumamız çok araştırmamız gerekmektedir. Dünya artık bilgi çağından yapay zekaya geçmişken bize ait değerlerin anlatabilmek ve ileriki kuşaklara taşıyabilmek için, kendi türkülerimizi seslendirebilmek, kendi sanat ve yapılarımızı nakletmek için yolumuzun ilim ve bilim yolu olması gerekmektedir. Bu yolun azığı ise gayret ve muhabbettir” dedi.
Kapusuzoğlu, içinde bulunduğumuz coğrafyayı kan gölüne çevirmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Biz birbirimiz için varız. Bu sebeple diri olmalıyız birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti devlet-i aliyyedir. Dertlerinin çaresini bu devlet-i aliyyede bulmak için dua edenler var. Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yapılan ayrışma ve bölünmüşlüğü kendi topraklarıma taşımak isteyen zihniyetlere karşı çok çalışmalıyız ve birlik beraberlik adı altında kenetlenmeliyiz. Kazakistan atasözünde dediği gibi Bahta sormuşlar kuş olsan nereye konarsın diye. Bahta cevap vermiş. Birliğin ve dirliğin olduğu yere” diye konuştu. 
Program,  üniversite kütüphanesinden en çok ödünç kitap alıp okuyan öğrenci ve personellere hediyelerinin takdim edilmesi tamamlandı. 

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