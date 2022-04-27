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Biz bir emanet taşıyoruz

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ta görev yapan basın mensupları ile yaptığı sohbette, kendisinin bir Yozgatlı olmanın sorumluluğunun olduğunu söyledi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:25
Biz bir emanet taşıyoruz

Rektör Karadağ, kendisinin bir emanet taşıdığını, bu görevi Salih hocadan aldığını, Salih hocanın da önceki rektörden devraldığını hatırlattı. Zamanı geldiğinde kendisinin de görevi başka birine devredeceğinin vurgusunu yapan Karadağ, ‘’Asıl olan soru şu: ‘Benim 4 yıllık rektörlüğüm zamanı içerisinde Yozgat Bozok Üniversitesi yerinde mi saydı, geriye mi gitti yoksa çok daha ilerlere mi gitti?’ Esas sorulması gereken soru bu. Bunun hesabını Cumhurbaşkanı Yardımcımız başta olmak üzere yerel dinamiklere vermeliyim. Ben atanmış bir rektörüm. Cumhurbaşkanımı temsil ediyorum. Ben burada rektör olarak fakatlara, amanlara sığınacak olursam, pandemiyi bahane ederdim, başka şeyleri bahane ederdim. Şuan zaten 30-40 tane öğrenci vardı. Hiç uğraşmazdık. Ama bir hayalimiz vardı. Yozgat Bozok üniversitesi birçok şeyi hak ediyor. Bakın Mühendislik Fakültesi Türkiye’de ikinci. Bu sıralamayı yapan uluslararası bir kuruluş. Dünyada 305’inci sırada. 1992’de kurulan bir Mühendislik Fakültesinin hikâyesinden bahsediyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi Web of Science sıralamasında yani devlet üniversiteleri arasında ‘Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı’ sıralamasında 2018’de 42’nci sırada,  2019 yılında 21’inci sırada, 2020 yılında yayın sayımız artmış ama bu 157 devlet üniversitesi arsında 20’nci sıraya yükselmişiz. 2021 yılı verilerinse ise Yozgat Bozok Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında kişi başına düşen yayın sıralamasında 11’inci sırada. 22 tane ihtisas üniversitesi var. Biz birinci sıradayız’’ dedi.

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