Biz Anadolu’yuz

Yozgat Gençlik Merkezi, gençlerin arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, milli, manevi, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında değişik okullardan seçilen 40 ortaokul öğrencisi, öğretmenler eşliğinde Samsun’a gönderdi. Yozgak Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’Öğrencilerimiz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Samsun’un tarihi, doğa güzelliklerini yerinde görecekler, makam ziyaretinde bulunacaklar. Devletimizin gençlere verdiği değeri önemi yaşayarak görecekler. Öğrencilerimiz bir kardeşlik iklimi oluşturacaklar’’ dedi.