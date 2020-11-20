Biyolojik Mücadeleye destek

Örtü altında biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi uygulayan üreticilere dekara toplamda 520 lira destek sağlanacak. ‘Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği’ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamayla, bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunarak sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri tavsiye ve teşvik ediyor. Bu çerçevede, örtü altında domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadeleye dekara 400 lira, biyoteknik mücadeleye 120 lira olmak üzere her ikisini de uygulayan üreticilere 520 lira destek ödemesi yapılacak. Açık alanda ise turunçgil, domates, bağ, elma, kayısı, zeytin, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarinde dekara 130 lira destek ödenecek. Desteklerden faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını, açık alandaki turunçgil, domates, elma, bağ, kayısı, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarin için 4 Aralık, örtü altında ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar Yozgat Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine yapacakları kaydedildi.