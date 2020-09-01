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Biyogaz Zehirledi

Sorgun ilçesinde biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü.

01 Eylül 2020 Salı 00:32
Biyogaz Zehirledi

SORGUN ilçesinde, biyogaz üretim kuyusunu temizlerken gazdan zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Araplı Beldesinde 35 yaşındaki Osman Ertuğrul temizlemek için ahırda bulunan biyogaz üretim kuyusuna girdi. Uzun süre kendisinden haber alınamayınca ağabeyi 48 yaşındaki Ayhan Ertuğrul da kuyuya indi. İki kardeşin kuyudan çıkmaması üzerine yakınları sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un da kardeşleri olan Ayhan ve Osman Ertuğrul'un cenazeleri, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğe gönderildi. AFAD ekiplerinin kuyuda yapığı ölçümde hidrojen sülfür gazı tespit edildiği öğrenildi.

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Biyogaz Zehirledi
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