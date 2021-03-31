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Biyogaz için imzalar atıldı

Çekerek Belediyesi öncülüğünde ilçede tesis edilecek Biyogaz tesisi ile ilgili sözleşmeler imzalanıp, inşaat çalışmalarına başlanıldı.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:45
Biyogaz için imzalar atıldı

ÇEKEREK ilçesinde yapımına başlanılan Biyogaz Tesisi ile ilgili sözleşme törenle imzalandı. Çekerek Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır,  Renesco Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Asarkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, Belediye Meclis Üyeleri ve Şirket Yetkililer de katıldı. Yapılacak Biyogaz Tesisinin toplam maliyetinin 5 Milyon dolar olduğunu belirten Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Projemiz ilk etapta 20 kişiye, akabinde Organomineral Gübre Fabrikası ve Sera Alanlarının da tamamlanmasıyla 150-200 kişiye istihdam oluşturacaktır’’ dedi. Çakır, merkezi ve kırsal mahallelerde oluşan hayvansal atıkların bertaraf edilmesine yönelik proje çalışması yürüttüklerini, gelişigüzel boş alanlara dökülerek, çok büyük çevre ve sağlık sorunlarına sebep olan atıkların enerjiye dönüştürülmesi için projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Çekerek Barajı etrafında yapımına başladığımız Millet Bahçesi ve Lavanta Adası projeleri ile ilçemiz Turizm Merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Atıkların kazanımına için en uygun yöntem, aynı zamanda Üniversite Bitirme Projem, hayalim olan biyogaz üretim tesisidir. Çevresel açıdan kabul edilebilir bertaraf yöntemleri ile büyük ölçekte biyokütle-enerji dönüşüm sistemi olarak dikkate alındığında, bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi ve ayrıca yan ürün şeklinde ekonomik değeri olan gübre elde edilmesi mümkün olacaktır’’ diye konuştu. Başkan Çakır, bu maksatla 3.5 MW Biyogaz Tesisi yapmak için seferber olduklarını, yaklaşık 1.5 yıldır sürdürülen çalışmanın sonunna gelip, uygulama safhasına geçtiklerini bildirdi. Biyogaz Tesisinde Elektrik Üretmek için Türkiye'nin köklü enerji firmalarından Renesco Enerji ile Elektrik Enerjisi Üretimine yönelik sözleşme imzaladıklarını aktaran Belediye Başkanı Çakır, tesisler tamamlandığında Organik Tarım ve Modern Hayvancılığa da destek verileceğini, üretim ve istihdam olarak ilçeye katma değer sağlanarak, İlçenin Enerjinin Merkezi haline geleceğinin altını çizdi. Çakır, ‘’Yerelde kalkınma modelinin mimarı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendinin vizyonel destekleriyle başlattığımız projelerimiz için kendisine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyor, şehrimize hayırlı olsun diyoruz’’ ifadelerini kullandı. Renesco Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Asarkaya da, ‘Milli Enerji Milli Gübre’' vizyonu ile çıktıkları yolda bölgesel istihdamı önemsediklerini, atıkları doğaya tekrar kazandırıp, ürettikleri elektrik ve gübre ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı. Asarkaya, yaşanabilir bir çevre için geleceğe yatırım yaptıklarını, şirket olarak yatırımların hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi. •HABER MERKEZE•

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Biyogaz Için Imzalar Atıldı
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