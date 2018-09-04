Bitmeyen yol çilesi

Keven, aynı karayolunun şehir merkezi kesiminde devam eden genişletme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunup, çalışmaların mesai saatleri dışında yapılmamasını eleştirdi. Keven, yanıtlanmak üzere verdiği soru önergesinde, ‘’Yozgat ilimiz, bilindiği üzere ülkemizin önemli ulaşım ağlarını içinde bulundurmaktadır. E88 D200 karayolu da batıdan doğuya birçok ili ve ülkeyi birleştiren önemli bir karayoludur. Bu karayolunun Yozgat ilinden geçen kısmının bazı noktalarında bölünmüş yol çalışmaları standartlara uygun bir şekilde tamamlanmamıştır’’ ifadelerini kullandı. Keven, Bakan Turhan’a, ‘Karayolu hattının Yozgat sınırlarında yapım ihalesi yapılmış ancak işe henüz başlanılmamış kısımlar var mıdır/ Varsa nerelerdir? Bu hatta yapımı yarım kaldığı için ikmale bırakılmış kısımlar var mıdır? Varsa ikmal inşaatı ne zaman başlanacaktır? Bu hattaki bölünmüş yol çalışmalarının tamamında BSK işlerinin hangi tarihe kadar tamamlanması planlanmaktadır? Yozgat şehir içi geçişinde karayolu asfalt yenileme işlemlerinin yavaş ilerlemesinden dolayı ilimiz halkı ve esnafı pok çok şikayette bulunmaktadır. Bu inşaatlar işinde ödenek sorunu bulunmaktadır? Bakanlık olarak Yozgat şehir içi geçişinin günümüzde tamamlanmamış kısımlarının neden hala tamamlanmadığı konusunda müdahil olacak mısınız?’ sorularını yöneltti.

SINIRLI ÇALIŞMA

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karayollarının Yozgat şehir içi geçişinde yürüttüğü asfalt çalışmasını inceledi. Daha önce yine bir ziyaret gerçekleştirdiği yol çalışmalarında ‘neden Pazar günü vardiyalı çalışılmıyor, onca iş makinesi yatıyor ve neden hâlâ akşam vardiyası yapılmıyor?’ sorusunun yanıtını arayan Keven, ‘’Biz bu trafik çilesinin hem Yozgat halkı için hem de tatil dönüşünde olan araç sürücüleri için biran önce bitmesini istiyoruz. Karayolu yetkililerini ve Valiliği daha sorumlu çalışmaya davet ediyoruz. Lütfen bu şirket artık vardiyalı bir şekilde çalışsın ve yağışlar gelmeden bu iş bitirilsin. Karayolları Bölge Müdürü’nün bunu gerçekleştirmeye gücü yetmiyor mu?” dedi.

Keven, sorunun daha önce gündeme getirildiğini, ancak Karayolları için Yozgat’ın önem arz etmemesinden dolayı bunları umursamayıp, yavaş çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Keven, ‘’Üç ayda 5 kilometrelik yolu bitiremediler. Bir kez daha yetkilileri uyarıyorum; artık akşam vardiyası konulsun, Pazar vardiyası konulsun, biran önce bu çileye son verilsin’’ diye konuştu.

