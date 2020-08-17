BiTMEYEN PROJE!

YOZGAT şehrinin tarihi simgelerinden birisi olan Çapanoğlu Büyük Cami’nin çevre düzenlemesi 10 yılı aşkın süredir çözümlenemedi. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı ile son kez hazırlanan çevre düzenleme projenin hayata geçirilebilmesi için bu kez devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girdi. TOKİ tarafından yapımı öngörülen projeye başlanılabilmesi için Yozgat Belediyesi, bölgede mülk sahibi olanlarla anlaşma zemini arıyor. Anlaşmaya varılan binaların yıkımları ise devam ediyor. Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevresinde yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanda cami mimarisine uygun düzenleme yapılması amacıyla hazırlanıp, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da onaylanan projenin hayata geçirilebilmesi için yapılan istimlak çalışmaları kapsamında 21 işyeri ve 5 konut sahibi ile henüz anlaşmaya varılamadığı bildirildi. Belediyenin işyerlerinin istimlak çalışmaları konusunda adil bir yaklaşım göstermediğini ileri süren 22 işyeri ve 5 konut sahibi, sorun çözülmeden, işyerleri boşaltılmadan belediye ekiplerinin dozerlerle gelip, binaları yıkmaya başlamalarına da tepki gösteriyor.

İLK PROJE

Yozgat’ın tarihi simgelerinden Çapanoğlu Büyük Cami bölgesinde 2010 yılında belediye tarafından hazırlanan düzenleme projesi uygulamaya konuldu. Dönemin Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, caminin çevresinde bulunan, çirkin görüntü veren dükkanların yıkıldığını, bu bölgeye 25 yeni iş yeri ile kütüphane, köşk, kırtasiye ve hediyelik eşya bölümlerinin yapımının öngörüldüğünü kaydetti. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Anıtlar Yüksek Kurulu, projeye uyulmadığı, tarihi yapının çevresinde iğreti bir yapılaşma oluşturulduğunu ileri sürdü. Bölgede yapılan bazı işyerlerinin yıkılması için Yozgat Belediyesine resmi yazı gönderdi.

İKİNCİ PROJE

Başer sonrasında Yozgat Belediye Başkanlığına seçilen Kazım Arslan, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun önerilerini de dikkate alarak yeniden bir proje hazırlattı. 2017 yılında hazırlanan projenin hayata geçirilebilmesi için bölgede istimlak çalışması başlatılarak, boşaltılan işyerleriyle birlikte bir önceki dönem belediye başkanı tarafından yaptırılan binalar da belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Dönemin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Çapanoğlu Büyük Cami'nin görsel olarak ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini, bu kapsamında yer altına 250 araçlık bir otopark üzerine ise yaklaşık 30 dükkandan oluşan meydan yeri projesi yapılacağını kaydetti. Arslan, aynı yılın sonuna kadar Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami etrafında yıkım işlemlerini tamamlayacaklarını, 2018 yılında projeye başlayıp, 18 ayda tamamlanacağını bildirdi.

PROJE YENİLENDİ

Yozgat Belediye Başkanlığına, Arslan’ın yerine seçilen Celal Köse ise, yine Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda tadilat yaptırdı. Projenin hayata geçirilebilmesi için kaynak arayışlarına başlanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuya el alttı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat’a geldi. Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevresini gezen Bakan Kurum, projeye mali destek vereceklerini söyledi, ardından da projenin hayata geçirilebilmesi için TOKİ’yi devreye soktu. Şimdi, projenin ihalesinin ardından çalışmalara başlanılmasına yönelik belediye ekipleri bölgede anlaşma sağlanan binaların yıkımına yeniden başladı.

ÖNCESİ DE VAR

Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesine yönelik çalışmaların öncesi de bulunuyor. 1984 yerel seçimlerinde ANAP adayı olarak Yozgat Belediye Başkanı seçilen Cemil Çiçek, cami çevresinde düzenleme çalışması yapmak üzere proje hazırlatıp, uygulamaya koydu. O dönem içerisinde, cami çevresindeki bazı tarihi binalar da yıkıldı, yerine yeni binalar yaptırılmıştı.