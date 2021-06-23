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Bitmeyen baraj hikayesi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2013 yılında inşaatına başlanılan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki Oğulcuk Barajı inşaatının bir türlü bitirilemediğini, çiftçilerin bu yıl inşaatın tamamlanarak tarım alanlarına su verilmesini beklediğini söyledi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:01
Bitmeyen baraj hikayesi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, yaşanılan kuraklık ile birlikte baraj ve göletlerin önemi de ortaya çıkarken, bir türlü bitirilemeyen Boğazlıyan ilçesindeki Oğulcuk barajı tartışma konusu oldu.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 2 Mayıs 2013 yılında yer teslimi yapılarak işe başlanan Oğulcuk Barajının sözleşmeye göre 2 Nisan 2015 tarihinde tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Keven, ‘’Aradan geçen 8 yıla rağmen baraj inşaatı hala yüzde 70 seviyelerindedir. O tarihte ihale bedeli 15 milyon 650 bin liraydı. 8 yılda fiyat farkı olarak bir baraj yapılacak bedel daha ödendi!’’ dedi. CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker’in verdiği bilgiye göre, temel atma töreninde dönemin bakanı Veysel Eroğlu tarafından yükleniciden, barajın 30 Aralık 2014’te tamamlanacağı sözünün alındığına da vurgu yapan Milletvekili Keven, ancak teknik ve mali aksaklıklar sonucu barajın bir türlü bitirilemediğini bildirdi. Keven, Yozgat’ta yarım kalan DSİ inşaatlarının 2019 yılı ödeneğinin tahsis edilerek tamamlanması yönünde DSİ Genel Müdürlüğü ile yaptığım yazışma sonucu 18 Ocak 2019 tarihinde gelen cevap yazısında, Oğulcuk Barajı’nın ‘yüzde 70 seviyesinde olduğu ve 2020 yılının ikinci yarısında bitirileceği’ ifade edildiğini bildirdi. Keven, ‘’2 yıl önce bile bu şekilde söz verilirken bugün kimi siyasiler 8 yıllık sürecin ardından Oğulcuk Barajı’nı hatırladı ve yine aynı şekilde ‘yüzde 72 seviyesinde olan barajımız yılsonunda tamamlanıyor’ deniyor. Önce Yozgat’ta yarım kalan inşaatlara neden ödenek verilmiyor, bu iş neden 8 yıldır yarım kaldı onun açıklamasını yapın. Milli değerimiz olan bu barajımız 8 yıldır bölge çiftçisince sabırsızlıkla bekleniyor. Basınçlı sulama ile daha rahat üretim yapacak olan çiftçimiz barajın artık bu yıl tamamlanmasını istiyor’’ ifadelerini kullandı.

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Bitmeyen Baraj Hikayesi
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