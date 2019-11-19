Bitki ve kuş zengini olan Yozgat Çamlığında kuş, sürüngen, memeli, kırmızı orman karıncaları ile önemli bir faunaya sahip olduğu kaydedildi. Yozgat çamlığı, içerdiği biyoçeşitlilik, yöredeki doğal dengenin sürekliliğinde, yöre insanının bedensel, ruhsal, bilişsel salığı, sosyalleşmesi, doğa sevgisinin oluşmasında oldukça önemine dikkat çekildi. Bitki türleri arasında karaçam, sarıçam, toros sediri, mavi ladin, katran ardıcı, bozardıç, meşenin 4 çeşidi, ıhlamur, alıç, ahlat armudu, titrek kavak, geyik elması, çakal eriği, yaban kirazı olarak adlandırılan mahlep, bedem, akasya gibi ağaçlar dahil toplam 216'nın üzerinde bitki türünü çamlık bünyesinde barındırıyor. Bunun 28 türünün yöreye özgü endemik tür olduğunun da altı çizildi. Toplam 72 kuş türünün bulunduğu çamlıkta, şehrin farklı bölgelerinde bulunan 74 ayrı çeşmeye su kaynağı olduğu da bildirildi.