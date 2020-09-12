Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348

BiTiRiLEMEYEN YOL

Yozgat şehir merkezini Çeşka Kalesi ile birlikte Kızıltepe köyünü bağlayan yol üç yıldır tamamlanamadı. Yozgat’ta yıllardır yolu olmadığı için çok fazla bilinmeyen Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri’ne ulaşımı sağlayacak çalışma İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılının Eylül ayı içerisinde başlanılmıştı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:47
BiTiRiLEMEYEN YOL

YOZGAT şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, Roma, Bizans, Firg dönemi izlerini taşıyan tarihi özelliği ile keşfedilmeyi bekleyen Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri’nin şehirle bağlantısını sağlayacak yol açma çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılının Eylül ayında başlatılan çalışma kapsamında Çeşka-Kızıltepe Köyü ulaşımını da sağlayacak olan yolun bitirilip, hizmete sunulacağı gün dört gözle bekleniyor. 1990 yılında birinci derecede sit alanı olarak tescillenen bölge, Bizansların ilk Hıristiyanlık döneminde iskan gördüğü tahmin ediliyor. En tepe kısmı kayalık olan kale içerisinde küçük kontrol odaları, salon yer alıyor. Ayrıca yoldan gidildiğinde 4 oda kopası, 2 ayrı galeri ağzı yer alıyor. Kale yıkıntıları arasında ve eteklerinde Roma-Bizans seramik türü eserler de yer alıyor. Önemli bir yeraltı şehri olan Çeşka Kalesi'nin turizme kazandırılabilmesi için kazı programına alınması talebinde bulunulmuştu. Uzun yıllar bölgeye ulaşımı sağlayacak yolların bulunmaması nedeni ile insanlar da bölgenin varlığından yeterli ölçüde haberdar olmadı. 

Anahtar Kelimeler:
BiTiRiLEMEYEN YOL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAYNAK VAR AMA!
KAYNAK VAR AMA!
CAMi CEMAATiNE SECCADE
CAMi CEMAATiNE SECCADE
İŞKUR Ziyareti
İŞKUR Ziyareti
Test sonuçları açıklandı
Test sonuçları açıklandı
Başkan esnafı gezdi
Başkan esnafı gezdi
Ek ödemeler yapıldı
Ek ödemeler yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim