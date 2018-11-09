Bisikletlere Park Alanı

Kentpark, Yozgatpark, Cumhuriyet Alanı, Terminal, Belediye önü, Meydan yeri olmak üzere şimdilik 6 noktada başlayan bisiklet park yerlerinin kurulmasına devam edileceğii açıklandı. Projenin temel hedefinin kentte yaşayanların bisikletli ulaşıma özendirmek, bunu teşvik etmek olduğu kaydedildi. Projenin ikinci aşamasında Yozgat merkezde bulunan tüm okulların bahçelerine bisiklet park alanları oluşturulacağı, bu sayede çocukların ve gençlerin okula bisikletle gitmelerinin hedeflendiği bildirildi.
09 Kasım 2018 Cuma 07:58
5 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol