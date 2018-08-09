Bisiklet uyarısı

Hizmete sunulduğu günden beri Yozgatlı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şehir içi bisikletlerin, kullanım şartlarıyla ilgili, belediye ekipleri uyarıda bulundu.

YOBİS birimi tarafından kullanıcı üyelere yapılan uyarıda, kullanıcılara emanet edilen bisikletlerin tek kişilik olduğu, üye kullanıcının kullanım esnasında başka şahıslara bisikletini devredemeyeceği bildirildi.

Yapılan uyarıda “Bunun dışında bisikletin kullanıcı tarafından hoyrat kullanıldığı ve bunun sonucunda bisiklete zarar verildiği tespit edilirse, YOBİS üyeliğiniz aynı gün içinde sonlandırılır ve bir daha asla YOBİS bisikletlerini kullanamazsınız” denildi.

YOBİS birimi, Yozgatlı vatandaşların şehir içi bisikletlere gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyulduğunu ifade ederek, tüm vatandaşları üyeliğe davet etti.