Bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı içerisinde farklı bölgelerde kurulan istasyonlarla hizmete sunulan bisikletlerin daha da yaygın hale getirilmesi amacıyla Yozgat bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde de istasyon kurulumuna başlandı. Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüsü’ne YOBİS bisikletleri için istasyon kurulum işlemlerini sürdürüyor. Geçen yıl 5 terminalden oluşan YOBİS’in 57 bisikletle vatandaşlara hizmete sunulmasının ardından, talebin artması üzerine yeni alanlarda da istasyonlar kurulması planlandı.