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Bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek, şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla oluşturulan kısa adı YOBİS olan ‘Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi’ uygulama alanını genişletiyor.

Bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek, şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla oluşturulan kısa adı YOBİS olan ‘Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi’ uygulama alanını genişletiyor.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
Bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı içerisinde farklı bölgelerde kurulan istasyonlarla hizmete sunulan bisikletlerin daha da yaygın hale getirilmesi amacıyla Yozgat bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde de istasyon kurulumuna başlandı. Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüsü’ne YOBİS bisikletleri için istasyon kurulum işlemlerini sürdürüyor. Geçen yıl 5 terminalden oluşan YOBİS’in 57 bisikletle vatandaşlara hizmete sunulmasının ardından, talebin artması üzerine yeni alanlarda da istasyonlar kurulması planlandı. 

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