Bisiklet korteji düzenlendi

Sarıkaya Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen 19 Mayıs Bisiklet Korteji Kaymakam Samet Serin ve beraberinde protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı. 14-20 yaş arasındaki gençler bisikletleriyle ve Türk Bayraklarını açarak korteje katıldı. Öğrencilerin yanı sıra, daire amirleri de hazır bulunduğu kortej hükümet konağı önünden başlayarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda sona erdi. Kaymakam Serin; “Etkinliğe katılan öğrenci ve protokole teşekkür ederek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Böylesine anlamlı bir günde gençleri unutmayarak, bisikletli bir etkinlik düzenleyen ve gençlere güzel bir ortam yaşatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kaan Sungur ve ekibine teşekkür eden Kaymakamımız Sayın Serin ; Bu vatan için gözlerini kırpmadan bedenini mermilere siper eden ve bizlere hür ve müstakil bir vatan kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman Şehitlerimizi rahmetle; Gazilerimizi minnetle ve saygıyla yâd ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi